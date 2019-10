Confcommercio



Multe per la "movida" estiva, Confcommercio in comune

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:50

Nei giorni scorsi si è svolta a Palazzo Orsetti, sede del comune, una riunione alla quale hanno preso parte rappresentanti di Confcommercio, una delegazione di baristi i cui locali offrano serate musicali e - in rappresentanza dell'amministrazione comunale – l'assessore Francesco Raspini e il comandante della polizia municipale Maurizio Prina. Tema dell'incontro, una analisi della stagione estiva ormai conclusa sull'andamento della cosiddetta "movida" serale e delle nuove normative ad essa collegata.



Durante la riunione sono stati toccati diversi argomenti, fra i quali le regole sulle somministrazione, gli orati della musica e altro ancora: nella circostanza gli esponenti dell'amministrazione comunale hanno annunciato come fossero in procinto di essere inviate ai diretti interessati alcune sanzioni per il mancato rispetto dei regolamenti vigenti, riguardanti locali in 5 diversi punti del centro storico, a seguito di una serie di controlli effettuati durante l'estate dai vigili urbani. Non casi isolati dunque, ma un'azione che ha riguardato tutto il centro storico.



Per questa ragione Confcommercio, nel prendere atto di questa operazione, si è presa l'incarico di raggruppare i locali coinvolti e le multe a loro comminate, per poi aprire un confronto con l'amministrazione comunale sulle eventuali modalità di attuazione di queste sanzioni, allo scopo di limitare il più possibile le ricadute negative per i locali stessi.