Confcommercio



Consiglio su ex Manifattura, Confcommercio e Commissione: "Parcheggi e stallo blu necessari per futuro della città su piano dell'accessibilità"

lunedì, 25 novembre 2019, 13:46

Alla vigilia dell’importante seduta di consiglio comunale di Lucca in programma domani sera (martedì), che prenderà in esame e voterà la variante al regolamento urbanistico riguardante la ex Manifattura Tabacchi, Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca colgono l’occasione per ribadire la propria posizione su una questione che da molto tempo sta particolarmente a cuore dell’associazione: “Da parte nostra – si legge in una nota congiunta – lo abbiamo sempre detto: quello legato alla ex Manifattura è un tema chiave per il futuro della città. Lo ribadiamo da 10 anni: questo sito è l’ultimo contenitore rimasto a disposizione del centro storico per dotarlo di parcheggi adeguati a quelle che sono le esigenze di una città moderna e funzionale, anche in virtù della sua felice posizione logistica a ridosso delle Mura, che consente di raggiungerla e lasciarla senza appesantire il traffico con percorsi tortuosi. Il centro storico soffre da tempo di gravi problemi di accessibilità, iniziati con l’introduzione nel 2010 dei varchi telematici. Ecco perché oggi più che mai il centro e le sue attività turistico commerciali hanno un bisogno estremo di nuovi stalli blu a pagamento, che consentano al pubblico di parcheggiare in modo comodo le proprie auto”.



“Il nostro auspicio pertanto – chiude la nota – è che il progetto definitivo relativo alla ex Manifattura contenga il più alto numero possibile di stalli blu, in linea con una precisa e accorata richiesta che Confcommercio e Commissione portano avanti da anni”.