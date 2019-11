Confcommercio



L'archeologa Elisabetta Abela ospite di 50&Più Università

mercoledì, 6 novembre 2019, 10:17

La nota archeologa dott.ssa Elisabetta Abela ci svelerà il segreti di una città inaspettata e meravigliosa che si nasconde sotto i piedi di chi cammina in centro storico. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce reperti romani e medioevali di grandissimo interesse: strutture murarie, piani stradali, aree cimiteriali, forni, dipinti, pavimenti, tratti della via Francigena. Si parlerà di come questi scavi siano effettuati cercando di conciliare la tutela del patrimonio archeologico con le necessità di scavo legate a progetti pubblici, ossia di "archeologia preventiva" e si scoprirà come la Lucca segreta meriterebbe di essere resa più visibile e visitabile dai turisti e dai cittadini.