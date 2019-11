Confcommercio



Lavori in via Nottolini, Brandoni chiede una modifica del progetto al comune

giovedì, 7 novembre 2019, 15:34

Prende la parola Eunice Brandoni, vicepresidente della Commissione città di Lucca di Confcommercio e rappresentante della zona di San Concordio, per proporre una modifica del progetto del Comune riguardante la nuova sosta e viabilità lungo via Nottolini, proprio a San Concordio.

"Ci facciamo interpreti – spiega Brandoni - di una richiesta molto sentita da parte dei commercianti la cui attività si trovi davanti al sottopasso ferroviario: si tratta in tutto di 6-7 negozi commerciali e artigianali a cui si unisce anche la presenza di un asilo nido. Il progetto portato avanti dall'amministrazione comunale prevede nella sua attuale stesura la realizzazione di stalli per la sosta sul lato opposto a queste attività, ovvero sia sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia. Questo però comporterebbe dei problemi ai negozi, soprattutto per quanto riguarda le normali operazioni di carico e scarico delle merci, oltre che per la sosta dei clienti che dovrebbero attraversare la strada". "Per questa ragione – conclude la vicepresidente della Commissione – chiediamo all'amministrazione di apportare una modifica al progetto che avrebbe ricadute importanti anche sul fronte della sicurezza"