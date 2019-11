Confcommercio



Lucca Comics, il plauso di Confcommercio alla macchina organizzativa

martedì, 5 novembre 2019, 15:43

Plauso convinto di Confcommercio all'edizione 2019 di Lucca Comics & Games che, nonostante condizioni meteo pessime, ha registrato il secondo miglior risultato di sempre in termini di biglietti venduti.



"In primo luogo – si legge in una nota dell'associazione di Palazzo Sani – intendiamo ringraziare calorosamente la macchina organizzatrice nel suo complesso e in particolar modo i rappresentanti delle forze dell'ordine e i volontari di protezione civile che con spirito di collaborazione, attenzione, competenza e disponibilità hanno vigilato sul buon esito della manifestazione permettendo che, nonostante l'enorme afflusso di persone soprattutto nei giorno del venerdì e del sabato, tutto filasse liscio".



"Dal punto di vista commerciale ed economico – prosegue la nota -, come noto non tutte le tipologie di negozi hanno modo di trarre beneficio allo stesso modo dal festival: il nostro auspicio è pertanto quello che i benefici creati dell'indotto della manifestazione finiscano col ricadere sull'intero tessuto imprenditoriale".



"Da parte nostra – conclude Confcommercio – chiederemo al più presto l'apertura di un tavolo di confronto con l'organizzazione, in modo da iniziare ad affrontare da subito le questioni che a nostro avviso necessitano ancora di miglioramenti. Anche lo scorso anno il dialogo promosso con i tempi giusti e largo anticipo ha permesso di ottenere risultati importanti, ragion per cui speriamo che ci sia modo di portare avanti un percorso simile anche in vista dell'edizione 2020".