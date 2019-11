Confcommercio



Luci di Natale, si parte il 29 novembre con la cerimonia di accensione

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:28

di barbara ghiselli

Sarà accesa il 29 novembre l'illuminazione natalizia del progetto "E lucevan le note" che coinvolgerà oltre al centro storico anche alcuni quartieri della prima periferia cittadina.

L'argomento è stato al centro di una conferenza stampa che si è tenuta oggi a palazzo Sani, sede di Confcommercio e dove erano presenti, tra gli altri il presidente e il direttore di Confcommercio, rispettivamente Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini, il presidente del Centro commerciale città di Lucca Matteo Pomini e l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti e il presidente di Federmoda Confcommercio Lucca e Massa Carrara Federico Lanza.

Come ha spiegato Pomini: "Il progetto si basa su un tipo di pendana del tutto innovativo a forma di pentagramma: un omaggio al Maestro Giacomo Puccini, simbolo di Lucca nel mondo, ma anche al teatro del Giglio, autentica istituzione cittadina che quest'anno celebra i suoi 200 anni".

Come è stato dichiarato alla conferenza, l'impegno per la buona riuscita del progetto da parte del Ccn di Confcommercio e del comune è stato massimo: il personale del Centro commerciale ha battuto in lungo e in largo le zone del centro storico e periferia per settimane, con più visite a tutte le attività del territorio; il presidente Pomini e l'assessore Mercanti sono stati coinvolti in prima persona nella ricerca di adesioni. L'amministrazione comunale dal canto suo ha erogato un finanziamento pari a 60 mila euro, l'importo più alto di sempre. Risultato? Circa 500 attività hanno aderito in totale e 386 nel centro storico ovvero 20 in più dello scorso anno. Quattro piazze (piazza Cittadella, piazza Anfiteatro, piazza San Salvatore e piazza San Francesco e quattro porte (porta Santa Maria, porta San Pietro, porta Elisa, porta Sant'Anna) illuminate. Ci saranno poi strade come via del Gallo e via del Battistero che dopo diversi anni di buio torneranno ad accendersi con le luci di Natale oltre a vie come via Cenami, via Elisa e via Sant'Andrea che quest'anno, dopo diversi anni di buio torneranno a essere illuminate. La nota dolente riguarda le zone del centro storico che rimarranno al buio: si tratta di via Fillungo, via Mordini via Santa Lucia, via Calderia e corso Garibaldi. Per quanto riguarda invece i quartieri della prima periferia, le pendane musicali saranno accese nei quartieri di Borgo Giannotti e dell'Arancio.

"E' un vero e proprio evento quest'anno l'illuminazione natalizia e per arrivare a questo risultato – ha affermato Mercanti – abbiamo iniziato a pensare al progetto a marzo, in estate lo abbiamo proposto e c'era tempo fino al 30 settembre per aderire. Siamo soddisfatti della sinergia creatasi per coinvolgere le attività in questa iniziativa, a questo proposito, voglio ringraziare anche il consigliere dell'opposizione Marco Martinelli che si è impegnato molto riuscendo a coinvolgere anche via del Battistero".

Mercanti e Pomini hanno analizzato anche la situazione di via Fillungo e hanno detto che non sono state fornite spiegazioni in merito alla decisione di non aderire, solo due attività hanno dichiarato di farlo per questioni economiche, le catene hanno deciso invece hanno fatto questa scelta a causa di politiche interne e molti non se la sono sentita di pagare per le luci di cui avrebbero poi beneficiato anche i negozi che non avevano aderito. Va detto che quest'anno valeva la regola data da comune e Confcommercio di illuminare le vie e le strade dove gli esercenti avevano aderito almeno al 70 per cento e via Fillungo non ha raggiunto nemmeno il 50 per cento. Lanza si è detto però fiducioso che il prossimo anno anche via Fillungo sarà nuovamente illuminato.

Mercanti ha voluto far sapere a chi proponeva Lucca Crea per sopperire alle mancanze delle attività in tema di illuminazione natalizia che è stato deciso di impiegare l'indotto della manifestazione Lucca Comics & Games che - secondo il Sole 24 Ore - è di circa 100 milioni di euro, solo per attività culturali ed è per questo che non è stata presa in considerazione Lucca Crea come eventuale sponsor delle luci di Natale.

Grande soddisfazione da parte di Cordoni e di Pasquini per il risultato del progetto dell'illuminazione natalizia di quest'anno e per l'impegno e la volontà nella promozione di questa iniziativa da parte di tutti i soggetti che si sono adoperati a raggiungere questo obiettivo. Pomini ha detto che c'è tempo fino a venerdì 15 novembre per i ritardatari che eventualmente volessero aderire a questa splendida iniziativa e poi ha anticipato che ci sarà un regalo per la città, una sorpresa ancora da scoprire in merito alle luci di Natale che prossimamente verrà annunciata.





Foto di Ciprian Gheorghita