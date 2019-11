Confcommercio



"Natale con il Maestro": l'app di realtà aumentata dedicata a Giacomo Puccini

lunedì, 25 novembre 2019, 13:06

di giuseppe bini

L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede di Confcommercio, rientra all'interno del progetto "Luci di Natale". Si tratta di una speciale applicazione realizzata gratuitamente dall'azienda On Web di Lucca, mirata a promuovere il centro storico attraverso immagini tridimensionali dedicate al maestro, direttamente scaricabili dalla App.

Dopo un breve discorso introduttivo del direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini, è stata l'assessore Valentina Mercanti a prendere la parola per illustrare il significato dell'iniziativa, portata avanti in sinergia tra comune di Lucca e Confcommercio.

"Le classiche luci di Natale saranno affiancate quindi da questa nuova possibilità che offre la tecnologia - ha spiegato l'assessore- , essendo per altro Lucca città pioniera in questo campo. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere fattore di richiamo per tutta la città, considerando che Puccini rappresenta il volano che porta Lucca ad essere conosciuta nel mondo".

Matteo Pomini, presidente del Ccn Lucca ha poi specificato: "Questa applicazione darà modo anche ai più giovani di accedere al mondo di Puccini, proprio attraverso queste immagini tridimensionali, accompagnate con l'audio di alcune celebri opere".

Puccini si materializzerà quindi in centro storico a Lucca, suonando il pianoforte, fumando il sigaro o componendo.

La Fondazione Puccini, rappresentata in conferenza dall'avvocato Luigi Viani, ha espresso alcuni interessanti numeri per far capire quanto la figura di Puccini sia famosa nel mondo: dati ufficiali parlano che ogni giorno, nel mondo, vengano rappresentati ben 6 spettacoli di o dedicati a Puccini.

"Ben venga quindi questo innovativo modo di promuovere il maestro, che parte proprio dalla sua città natale. La figura di Puccini - ha concluso l'avvocato-, sta diventando denominatore comune tra tutte le istituzioni lucchesi per creare una sinergia interessante e proficua".

L'applicazione è facilmente scaricabile da IOS e Android, e viene sviluppata partendo dall'idea del celebre gioco virtuale Pokemon Go. Semplice il funzionamento: con il cellulare si inquadra la piazza e trovando l'inquadratura giusta si vede comparire il maestro...



Foto di Ciprian Gheorghita