"Paul McCartney al Summer Festival 2020, una magia senza fine"

martedì, 19 novembre 2019, 15:23

E' un plauso entusiasta quello che Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca rivolgono a Mimmo D'Alessandro e tutti i componenti della "D'Alessandro & Galli" nel commentare la notizia - adesso ufficiale - dell'arrivo a Lucca il 13 giugno 2020 di Paul McCartney al Summer Festival.

"Mimmo D'Alessandro e il suo staff – si legge in una nota – non smettono mai di stupire: ai tanti nomi straordinari che si sono alternati in questi anni, in testa naturalmente i Rolling Stones, si aggiunge adesso quello di McCartney. Un concerto, questo, che il patron del Summer aveva sempre indicato come il sogno di una vita professionale e che fra pochi mesi diventerà invece realtà": "Da parte nostra – conclude la nota – non possiamo che ringraziare una volta di più chi da anni, la manifestazione e l'entourage che vi lavora, contribuisce a rendere sempre più Lucca come un nome conosciuto in tutto il mondo. Sin da ora abbiamo la certezza assoluta che anche quella del 13 giugno del prossimo anno sarà un'altra giornata indimenticabile per la nostra città".