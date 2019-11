Confcommercio



"Vetrina delle Vetrine": a dicembre sarà online un'App dei negozi lucchesi

martedì, 26 novembre 2019, 16:07

di gabriele muratori

Una sorta di e-commerce per i negozi di Lucca centro e periferia, è quello che è stato presentato questo pomeriggio presso Palazzo Sani di Via Fillungo, sede di Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Una App on line che, una volta scaricata, permetterà di visualizzare sugli smartphone, i prodotti in vendita nei negozi dei vari esercizi commerciali che aderiranno, dando quindi la possibilità agli utenti, di avere una vetrina virtuale direttamente a portata di mano.



"Una proposta innovativa, che mette Lucca tra le prime città italiane ad averla sviluppata" - commenta l'assessore comunale Valentina Mercanti. "Naturalmente si tratta di un'applicazione utile anche per i turisti, che potranno quindi farsi un'idea delle offerte dei nostri negozi ancora prima di giungere nella nostra città".



Presente anche l'assessore Gabriele Bove. "Questa App darà senza dubbio una marcia in più al commercio lucchese, dando anche particolare risalto ai piccoli negozi, permettendo loro di essere apprezzati anche on line". Sono state cinque le riunioni che Confcommercio, Comune di Lucca e Anci hanno svolto recentemente con i vari commercianti di Ponte a Moriano, Sant'Anna, San Concordio, Arancio e Borgo Giannotti per illustrare la novità in progetto, nelle quali, Federico Binaglia di Pro.Ge.Com ha spiegato le funzionalità tecniche.



"Ringraziamo per l'impegno il comune di Lucca, che è riuscito a reperire un finanziamento regionale per attuare questa iniziativa" - interviene Rodolfo Pasquini, direttore di Confcommercio. "Entro dicembre, l'applicazione sarà operativa. Sicuramente ne vedremo i positivi risultati, nei quali la nostra città sarà ancor più messa in risalto".

Foto di Ciprian Gheorghita