Week-end ricco di eventi in città, Pomini "chiama" il pubblico: "Vi aspettiamo tutti"

venerdì, 29 novembre 2019, 17:59

Alla vigilia del weekend il presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio Matteo Pomini lancia un appello a tutti, affinché si prendano qualche ora di relax da trascorrere in centro storico: "Questo fine settimana – dice Pomini – offre tante buone ragioni commerciali, promozionali e artistiche per recarsi in città. Da questa sera (venerdì) le luci di Natale sono accese, donando calore a una Lucca in questo modo ancora più bella e accogliente che mai. Ma non solo: c'è stata la inaugurazione del Desco, manifestazione da non perdere con le sue tante prelibatezze in mostra".



"Tutto questo – aggiunge Pomini – senza dimenticare naturalmente i prezzi vantaggiosi offerti da negozi di ogni genere per il Black Friday, che in tanti casi continuerà anche sabato e domenica. Se a questa ricchissima offerta si aggiungono le tante iniziative di natura culturale che animeranno la città in questi giorni, come ad esempio la mostra in Fondazione Ragghianti dedicata a Bernardo Bellotto, ci rendiamo conto che le opportunità della città saranno più numerose che mai, ragion per cui invitiamo tutti a Lucca per vivere una giornata spensierata e interessante".