Shopping prenatalizio, aperture serali dei negozi in centro

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:05

Dalla manovra economica salta la proroga per la cedolare secca al 21% sugli affitti commerciali. L’aliquota agevolata, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i contratti di locazione commerciale stipulati nell’anno in corso, era stata confermata anche per il 2020.

lunedì, 9 dicembre 2019, 13:02

Prendono posizione il presidente della Commissione Città di Lucca Giovanni Martini e la vicepresidente Sara Guerrini (una delle rappresentanti della zona di Sant'Anna), in merito alla situazione dei lavori riguardanti la nuova rotatoria di piazzale Boccherini

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:38

Prendono la parola Confcommercio e Commissione Città di Lucca, in merito alla situazione in cui versa via dei Fossi, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico

venerdì, 29 novembre 2019, 17:59

Alla vigilia del weekend il presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio Matteo Pomini lancia un appello a tutti, affinché si prendano qualche ora di relax da trascorrere in centro storico

giovedì, 28 novembre 2019, 23:45

Una serata magica, quella organizzata da Fipe Confcommercio a Palazzo Sani per l'inaugurazione della XVII^ edizione de Il Desco e in memoria del ristoratore Sauro Brunicardi scomparso nel 2009

giovedì, 28 novembre 2019, 13:09

In occasione della mostra "Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana", aperta con grande successo di pubblico e di critica nel Complesso di San Micheletto fino al 6 gennaio, la Fondazione Ragghianti e la Confcommercio per le Province di Lucca e Massa Carrara lanciano una convenzione per reciproche scontistiche