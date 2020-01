Il sushi sbarca al Caffè delle Mura e Confcommercio si incazza

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:12

Il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini plaude anche alla presa di coscienza dei sindacati e denuncia il pericolo di vedere la città avviata verso un inesorabile declino

martedì, 14 gennaio 2020, 15:20

Prendono il via oggi e andranno avanti per tutta la settimana le riunioni organizzate zona per zona dalla Commissione Città di Lucca di Confcommercio con i commercianti del territorio, aventi come oggetto l'attuale stesura del piano della sosta e della mobilità del centro storico a cui sta lavorando l'amministrazione comunale

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:27

Successo, curiosità ed entusiasmo per l’open day di giovedì pomeriggio all’interno dell’Emotion Bar di via Nazario Sauro a Lucca

giovedì, 9 gennaio 2020, 18:07

Fanno sempre più male, ai commercianti del centro storico, i provvedimenti della giunta Tambellini e questo nonostante i 4 mila posti di lavoro garantiti e le parole del sindaco che chiede al suo partito di tornare a difendere l'occupazione: sarà mica una colpa fare commercio dentro le mura?

martedì, 7 gennaio 2020, 12:27

Nel giorno in cui prende il via il mese di sosta gratuita dalle 17 alle 20 in tutti gli stalli blu del centro storico e della immediata periferia, il presidente della Commissione Città di Lucca di Confcommercio Giovanni Martini esprime alcune considerazioni

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:58

Sabato 4 gennaio prendono il via in tutta la Toscana i saldi invernali 2020: il presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Federico Lanza coglie l'occasione per esprimere alcune considerazioni al riguardo