Confcommercio



Saldi invernali al via, Lanza: "Trasparenza e qualità, marchio di fabbrica dei nostri negozi"

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:58

Sabato 4 gennaio prendono il via in tutta la Toscana i saldi invernali 2020: il presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Federico Lanza coglie l'occasione per esprimere alcune considerazioni al riguardo: "Già da diversi giorni – afferma Lanza – si percepisce un clima di grande attesa per l'avvio di questo periodo certamente molto importante sia per noi commercianti che per la nostra clientela. Indubbiamente si tratta di una fase che offrirà notevoli opportunità commerciali sotto tutti i punti di vista, ragion per cui invitiamo caldamente la clientela a rivolgersi ai nostri negozi con grande fiducia".



"Ai consumatori – termina Lanza – diciamo che si tratta di una occasione da non perdere per effettuare acquisti post natalizi a prezzi effettivamente vantaggiosi. Da parte nostra l'obiettivo è quello di rinsaldare le relazioni con i clienti all'insegna della trasparenza e del rapporto prezzo/qualità, con professionalità e servizio".