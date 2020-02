Contraffazione e abusivismo, Università 50 & Più in prima fila a fianco delle forze dell'ordine

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 24 febbraio 2020, 14:52

Così Giovanni Martini, presidente della Commissione Città di Lucca di Confcommercio interviene su un tema del quale si discute molto in questi giorni

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:59

Buone notizie per gli imprenditori che hanno bisogno di risorse per far crescere o consolidare la propria attività

mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:20

Via il carico e scarico dei turisti all'esterno di Porta Sant'Anna, la rabbia della zona ovest: "Ennesima decisione non concertata di Marchini e altro grave disagio per un'area commerciale con già enormi problemi di accessibilità"

giovedì, 6 febbraio 2020, 19:55

Riunione ieri a Palazzo Orsetti: ribadito il grido d'allarme, pienamente confermato dai dati Telemaco sulle chiusure in centro storico nel 2019

martedì, 4 febbraio 2020, 16:09

Prendono posizione Confcommercio e la sua commissione Città di Lucca, nel leggere le preoccupazioni espresse da Mimmo D'Alessandro sul futuro del Summer Festival

venerdì, 31 gennaio 2020, 10:36

"Un contratto leader che offre strumenti innovativi per superare alcune criticità, per questo ci auguriamo che quest'anno si trovi un'intesa con i sindacati per la stagionalità nelle nostre province". È questo il concetto emerso dai due convegni, su Lucca e Massa, organizzati da Confcommercio Imprese per l'Italia