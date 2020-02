Confcommercio



Futuro del Summer Festival, unire le forze per trovare soluzioni definitive per il prato dell'ex Balilla

martedì, 4 febbraio 2020, 16:09

Prendono posizione Confcommercio e la sua commissione Città di Lucca, nel leggere le preoccupazioni espresse da Mimmo D'Alessandro sul futuro del Summer Festival.

"La nostra associazione – si legge in una nota congiunta – è come noto da anni in prima linea a difesa e valorizzazione dei grandi eventi che hanno garantito e garantiscono immagine e promozione a livello mondiale a Lucca, oltre naturalmente che indotto economico. E da questo punto di vista, ovviamente, il Summer Festival è un autentico traino e un elemento di forza imprescindibile che a nostro avviso va tutelato in tutti i modi possibili".

"Ecco perché – prosegue la nota – ci preoccupa e non poco leggere oggi come D'Alessandro consideri di nuovo a rischio il futuro del festival: temi e riflessioni, quelle del patron del Summer, che riportano a un passato che auspicavamo di cuore fosse ormai superato. A tutte le parti coinvolte rivolgiamo un appello, affinché venga trovata una soluzione per la questione del prato dell'ex campo Balilla: gli scavi di Pompei dimostrano in modo chiaro come la grande musica possa coesistere tranquillamente con siti archeologici e monumenti d inestimabile valore. E le stesse Mura di Lucca hanno dimostrato, ogni volta che i suoi spalti hanno ospitato un grande concerto, a partire dalla indimenticabile esibizione dei Rolling Stones nel 2017, di essere esaltate in tutto il loro splendore dal connubio con il Summer".

"Crediamo - termina la nota - che sia arrivato il momento di unire le forze e trovare una soluzione definitiva per il prato dell'ex Balilla, in modo che i grandi eventi che si svolgano sopra di esso possano godere dei giusti e doverosi tempi di programmazione che loro complessità richiede".