Confcommercio



Appello di Confcommercio ai proprietari dei fondi: "Molti negozi a rischio chiusura, opportuna maggior flessibilità nella riscossione degli affitti"

venerdì, 20 marzo 2020, 14:01

In questo momento di grande difficoltà per l'intero comparto imprenditoriale, Confcommercio imprese per l'Italia province di Lucca e Massa Carrara rivolge un appello ai proprietari dei fondi commerciali, su cui si insediano le attività economiche.

«Moltissime imprese sono forzatamente chiuse per decreto, quelle a cui è consentito rimanere aperte risentono comunque in maniera pesantissima delle forti, e giuste, limitazioni agli spostamenti dei cittadini. Chi più e chi meno tutti sono in una fase di rilevante contrazione dei ricavi, oltre tutto per un periodo che ancora non è possibile quantificare visto che già si parla di proprogare la quarantena ben oltre il 3 aprile.

In un contesto come questo appare chiara l'estrema sofferenza degli imprenditori nel rispettare tutte le scadenze dei pagamenti, ivi comprese quelle per i canoni locazione dei fondi, la maggior parte dei quali- come detto- ha le serrande abbassate.

Invitiamo quindi i proprietari ad avere tolleranza verso le morosità degli affittuari e, possibilmente, concordare con loro delle modalità di pagamento alternative per i prossimi mesi, rispetto a quanto ordinariamente scritto nei contratti.

Bisogna comprendere come troppa rigidità porterebbe senz'altro ad una enorme mole di chiusure definitive senza che peraltro ci sia in questo momento garanzia di adeguato ricambio, con perdita definitiva quindi delle rendite di locazione per i proprietari per lungo tempo».