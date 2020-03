Consegna a domicilio e chiusura dell'attività: le indicazioni di Confcommercio

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 11 marzo 2020, 11:39

L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca così da consentire all'utenza che può aver bisogno di approvigionamento telefonando direttamente all'esercizio, ordinare quanto di loro necessità e pagare direttamente alla consegna

martedì, 10 marzo 2020, 16:25

I vertici di Confcommercio con i suoi sindacati si sono riuniti questa mattina per prendere in esame l'ultimo decreto firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte che ha esteso la cosiddetta "zona rossa" a tutta l'Italia, a seguito della ormai purtroppo nota emergenza-coronavirus

venerdì, 6 marzo 2020, 16:59

Va avanti con forza la raccolta di firme: "Adesso stop a utenze e mutui, senza liquidità a rischio gli stipendi dei lavoratori"

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:54

Confcommercio, tenendo fede a quello che è il suo ruolo di associazione di categoria, guarda con grande preoccupazione e al tempo stesso con la massima determinazione alle gravissime ricadute che la psicosi da coronavirus sta provocando alle imprese del territorio

lunedì, 2 marzo 2020, 16:06

"In generale – conclude la nota - vorremmo che la Regione Toscana procedesse con la richiesta dello stato di calamità, atto dovuto per riconoscere ufficialmente la gravità della situazione per l'economia regionale e l'assoluta necessità di sostegno per tutto il sistema economico italiano"

martedì, 25 febbraio 2020, 13:21

Lotta aperta alla contraffazione, alla illegalità e all'abusivismo attraverso una informazione corretta e puntuale e una piena collaborazione con le forze dell'ordine. E' questo il messaggio lanciato da 50 & più Associazione provincia di Lucca