Plafond da 100 milioni di euro per le piccole e medie imprese nell'emergenza

lunedì, 30 marzo 2020, 14:46

La ricetta del direttore Confcommercio: "Stop totale ai tributi e liquidità massiccia, le elemosine da 600 euro non bastano"

giovedì, 26 marzo 2020, 15:25

Fra le tante iniziative messe in piedi in queste settimane di emergenza – coronavirus dal Sistema Confcommercio ce n'è una legata in particolare alla tutela della salute degli imprenditori che – per la tipologia di merce venduta, considerata primaria e necessaria – sono costretti a rimanere aperti

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:10

In questo momento così difficile e complesso per gli imprenditori, il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini si rivolgono a tutti loro per testimoniare la propria vicinanza e quella dell'associazione

sabato, 21 marzo 2020, 14:59

La proposta del direttore di Confcommercio: "Si studino misure temporanee per far sì che chi sta registrando incassi record sostenga il comparto turistico e quelli dei negozi tradizionali"

venerdì, 20 marzo 2020, 14:01

In questo momento di grande difficoltà per l'intero comparto imprenditoriale, Confcommercio imprese per l'Italia province di Lucca e Massa Carrara rivolge un appello ai proprietari dei fondi commerciali, su cui si insediano le attività economiche

giovedì, 19 marzo 2020, 15:12

Centro Fidi, l'organo creditizio del Sistema Confcommercio, ha deliberato in concomitanza con la pubblicazione del decreto legge "Cura Italia", l'approvazione d'ufficio di tutte le richieste di sospensione e allungamento fino a 12 mesi dei finanziamenti in essere