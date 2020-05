Confcommercio



Flash Mob di lunedì, "chiamata alle armi" di Confcommercio

sabato, 2 maggio 2020, 13:43

Ultimo appello di Confcommercio a tutti i commercianti, in vista del flash mob di protesta in programma lunedì 4 maggio dalle 10,30 alle 13 con l'apertura simbolica dei negozi, ma senza vendita e senza assembramenti di persone. Dentro ai negozi solo i titolari, nel pieno rispetto delle normative sulle distanze sociali.

E dall'associazione arriva una sorta di "chiamata alle armi" agli imprenditori, "Il Governo – si legge in una nota – ha abbandonato il mondo del commercio. I nostri imprenditori da quasi 60 giorni sono lasciati al loro destino, senza alcun tipo di aiuto. La manifestazione di lunedì diventa importantissima per puntare i riflettori su questa drammatica situazione, per sensibilizzare l'opinione pubblica e per far capire a tutti quali siano le richiesta che arrivano dagli imprenditori. Subito contributi a fondo perduto per ripartire, intanto, e regole snelle, chiare e sostenibili dal punto di vista economico per quando avverrà la riapertura".

"Il Governo – prosegue la nota – ha il dovere e l'obbligo di ascoltare questo grido di allarme. Da parte nostra ci appelliamo a tutti gli imprenditori, affinché partecipino a questa iniziativa: più siamo e più forte sarà il messaggio che verrà lanciato alle istituzioni. Non dimentichiamo che oltre alla chiusura delle imprese ci sono in ballo e in pericolo migliaia di posti di lavoro e un indotto che soprattutto in provincia di Lucca ha una incidenza enorme".

Sul sito www.confcommerciolums.it e sulla pagina Facebook Confcommercio Lucca e Massa Carrara è disponibile la locandina dell'evento, che i commercianti potranno scaricare e affiggere sulle vetrine delle proprie attività. Chi non potesse farlo può riturarla direttamente lunedì mattina dalle 8,30 in poi a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca.