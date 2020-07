Confcommercio



"Giovedì di Luglio" in centro storico, domani sera il terzo appuntamento

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:27

Torna domani l'appuntamento con i "Giovedì di luglio", serate promosse dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio che prevedono l'apertura fino a tarda ora dei negozi e possibilità per tutti di farsi un bel giro in città ed effettuare i propri acquisti. Un evento di lunga data ormai, molto apprezzato dai lucchesi, che anche quest'anno sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.



"Dopo il debutto del 2 luglio – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini –, la scorsa settimana si è registrato un incremento di persone in centro rispetto a sette giorni prima. Questo naturalmente è già un risultato importante, visto che uno dei nostri primi obiettivi quest'anno è quello di lanciare un segnale positivo e di fiducia. Ecco perché auspichiamo la presenza anche domani sera di molta gente, con la speranza che che le persone abbiano voglia di venire a trovarci nei nostri negozi. Per quanto riguarda il mese di luglio le aperture serali saranno solo in occasione dei giovedì, mentre ad agosto la nostra intenzione è quella di raddoppiarle anche ai venerdì, affiancandoci alcune iniziative collaterali. Di sicuro possiamo già anticipare adesso che si terrà una serata speciale di apertura dei negozi sabato 1 agosto, in concomitanza con l'avvio dei saldi".