Confcommercio



"Giovedì di luglio" in centro storico, si parte

mercoledì, 1 luglio 2020, 12:29

Scatta domani l'appuntamento con i tradizionali "Giovedì di luglio", serate promosse dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio che prevedono l'apertura fino a tarda ora dei negozi e possibilità per tutti di farsi un bel giro in città ed effettuare i propri acquisti. Un evento di lunga data ormai, molto apprezzato dai lucchesi, che mai come quest'anno assume particolare importanza, dopo i mesi del lockdown.



"Ci siamo – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini –: anche e soprattutto quest'anno non abbiamo voluto rinunciare a proporre questa iniziativa molto amata dai lucchesi. Il nostro primo obiettivo è naturalmente quello di lanciare un segnale positivo e di fiducia alla città e di compiere tutti assieme un altro piccolo passo in avanti verso un ritorno alla piena normalità. Ecco perché sin da questa settimana, anche grazie alle condizioni climatiche ideali, auspico la presenza di molte persone in città. Per quanto riguarda il mese di luglio le aperture serali saranno solo in occasione dei giovedì, mentre ad agosto la nostra intenzione è quella di raddoppiarle anche ai venerdì, affiancandoci alcune iniziative collaterali alle quali stiamo lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale, di pari passo con l'avvio dei saldi estivi".