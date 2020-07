Confcommercio



"Notti magiche", gran finale ad Altopascio con le aperture dei negozi

giovedì, 30 luglio 2020, 16:00

Gran finale domani sera (venerdì) ad Altopascio con le "Notti magiche" organizzate dal locale Centro commerciale naturale sorto in collaborazione a Confcommercio e presieduto da Federica Benedetti Stefanini, col patrocinio del Comune, che prevede l'apertura serale straordinaria delle attività commerciali fino a tarda ora, in uno scenario ideale per una bella passeggiata a cielo aperto grazie alla pedonalizzazione di via Cavour.

Tema della serata conclusiva sarà "Ma che ne sanno i 2000", con un pensiero speciale rivolto all'avvio dei saldi estivi: "Quella di domani – spiega Benedetti Stefanini – sarà la serata dello "sbaracco", con banchi in strada e opportunità per tutti di fare acquisti a prezzi straordinari. Le "Notti magiche" lanciate quest'anno hanno avuto un ottimo successo, a tal punto che è stato deciso di replicare ad agosto con altre due serate dedicate allo shopping sotto le stelle". "Da parte nostra – prosegue la presidente del Ccn – l'impegno è stato ed è massimo per cercare di valorizzare non soltanto le nostre attività, ma anche il paese nel suo insieme. La pedonalizzazione di via Cavour si è rivelata una scelta vincente, accompagnata dalla presenza per strada di panchine realizzate con materiale legnoso di recupero e abbellite da fiori e piante per trasmettere l'idea del centro di Altopascio come un grande giardino. Ad agosto andremo avanti con altre due serate di aperture straordinarie dei negozi e invitiamo tutti a partecipare, non solo per cogliere l'occasione di passare qualche ora in un ambiente piacevole, ma anche per aiutare i nostri piccoli negozi la cui sopravvivenza non ha solo rilevanza economica e commerciale, ma anche sociale. Negozi aperti significano vitalità e sicurezza, non ce lo dimentichiamo".