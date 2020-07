Confcommercio



Sostegno di base alle funzioni vitali: due corsi a Palazzo Sani

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:48

Come riconoscere un arresto cardiaco, praticare un massaggio cardiopolmonare, utilizzare un defibrillatore e disostruire le vie respiratorie nei lattanti, nei bambini e negli adulti. Sono questi i contenuti dei due corsi di formazione di sostegno di base alle funzioni vitali in programma sabato 18 luglio – il primo alle 9 e il secondo alle 16 – a Lucca a Palazzo Sani, sede di Confcommercio (via Fillungo, 121). L'iniziativa – a cura dell'associazione Cecchini Cuore Onlus e di Confcommercio stessa – sarà a costo gratuito per i partecipanti, ma con prenotazione obbligatoria in ottemperanza alle vigenti normative anti covid. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri di telefono 342/8602303 (Fabrizio) o 348/7316560 (Sara).