Buonamico Wine Resort: per chi vuole di più

lunedì, 3 agosto 2020, 11:05

Per chi voglia godersi i giorni clou dell'estate, sotto il panorama della splendida Montecarlo, cullati da cibo, vino e ogni genere di comodità, il pensiero non può che andare al resort della Tenuta del Buonamico. Un week end, qualche giorno, una settimana: tutto per ricaricare le pile e godere di un servizio esclusivo. Il resort della Tenuta del Buonamico, infatti, si dipinge come un perfetto mix tra agriturismo, hotel e location di grande atmosfera, immerso tra i vigneti della Tenuta e punto di partenza per scoprire le bellezze del terriotorio lucchese: tra monti, mare e città d'arte.

Il resort si compone di camere in stile contemporaneo dove ogni dettaglio è curato, sia per il gusto estetico dell'interior design, sia per la comodità del cliente. Riposarsi e cullarsi tra i vigneti, in pieno stile country ma con l'ausilio di teconologie moderne e uno staff preparatissimo.

La Camera Royal, con letto King Size, spaziosissima anche per tre persone, luminosa e accogliente, s'affaccia sulla vigna. Panoramic o Panoramic Garden, adatte a 2 persone, riscuotono un perfetto gradimento tra comodità e spendibilità, mentre la Superior si avvale anche di un comodo soggiorno su terrazza panoramica, dotata di comode poltrone relax e tavolo. Ampio il panorama di servizi predisposti dalla direzione: https://www.buonamicowineresort.it/resort/servizi/

Non da ultimo, la piscina, riservata agli ospiti della struttura. Come per tutto il resto del resort, le nuove norme sono rispettate alla lettera per la sicurezza degli ospiti.

Infine, i due assi nella manica di Buonamico: il vino e il ristorante Syrah. Un'esperienza eccezionale, la prima, nella storia dei vini della Tenuta, della DOC Montecarlo con diverse formule di degustazione. Tracciare un solco su come viene fatto il vino, sul suo significao territoriale, fino al calice con la gamma di vini di Tenuta Buonamico. Il Ristorante Syrah, con il giovane chef Jonathan Pardini, unisce formule contemporanee alla tradizione per una rivisitazione creativa, gustosa e con un occhio al prezzo, dellla tradizione.

Una vacanza, vivendo a 360° Montecarlo, indimenticabile.

foto: Simona Palumbo

Buonamico Wine Resort

c/o Tenuta del Buonamico

Via Provinciale di Montecarlo 43

Montecarlo (LU)

Tel: 0583 1809796

https://www.buonamicowineresort.it/resort/