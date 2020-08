Confcommercio



Problemi nella raccolta rifiuti: importante confronto a Palazzo Sani

venerdì, 21 agosto 2020, 15:27

Importante e partecipata riunione ieri mattina (giovedì) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, avente come oggetto il nuovo piano per la raccolta dei rifiuti varato dall'amministrazione comunale di Lucca e scattato lo scorso giugno.



All'incontro erano presenti il vicedirettore di Confcommercio Sara Giovannini, il presidente della Commissione Città di Lucca Giovanni Martini, il presidente di Fipe ristoratori Lucca Benedetto Stefani, l'assessore comunale all'ambiente Francesco Raspini e il dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini, oltre ad un nutrito gruppo di circa 25 commercianti in rappresentanza non solo del centro storico, ma anche dei principali quartieri della prima periferia.



La riunione, che ha affrontato molti punti di un settore complesso vista anche la particolare conformazione della città, era stata richiesta dalla Commissione e dal sindacato Fipe per discutere assieme all'amministrazione e alla partecipata che si occupa della gestione del servizio rifiuti di alcune delle problematiche emerse nelle ultime settimane, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano di raccolta. Diverse le categorie rappresentate dai numerosi commercianti presenti all'incontro: dai ristoranti ai bar, fino all'abbigliamento, agli alberghi e altre attività di accessori e di vicinato. Tanti come detto i temi toccati: fra questi ad esempio uno dei più sentiti è quello relativo alla raccolta del vetro, che attualmente avviene solo al venerdì e al lunedì: i ristoratori e i baristi, in particolare, hanno lamentato l'eccessivo lasso di tempo fra un giorno di raccolta e l'altro che li costringe ad accumulare rifiuti nelle serate di venerdì, sabato e domenica, ovvero sia quelle con il maggior afflusso di clienti.



Raspini e Susini si sono detti disponibili ad introdurre intanto da subito un terzo turno di raccolta al mercoledì, aprendo anche alla possibilità – ma solo a partire dal giugno del prossimo anno, per ragioni tecniche – di prevedere nel piano di raccolta estiva 2021 lo spostamento del turno di raccolta del venerdì al sabato, in modo così da "spezzare" in due l'accumulo di rifiuti in vetro durante il weekend. Altro punto dibattuto è stato quello del decoro in alcune vie del centro storico più frequentate dai turisti dove spesso i rifiuti rimangono esposti troppo a lungo, creando dunque un problema di immagine proprio agli occhi dei turisti: Sistema Ambiente e Comune hanno chiesto ai commercianti una sorta di lista con le strade ritenute "prioritarie" – che verrà predisposta nei prossimi giorni -, prendendosi l'impegno di predisporre un servizio più mirato in queste vie in modo che risultino sgombre di sacchetti nelle ore di maggior frequentazione turistica. In previsione del ritorno dell'inverno, inoltre, i commercianti del settore abbigliamento hanno chiesto lo spostamento dell'orario pomeridiano di raccolta del cartone (attualmente fissato dalle 18 alle 19) in quanto previsto in un momento della giornata in cui c'è di solito il maggior afflusso di clienti, ottenendo la disponibilità dell'assessore e del dirigente di Sistema Ambiente.



Nel corso della riunione si è parlato anche di problematiche specifiche sollevate da singoli commercianti, che Comune e Sistema Ambiente si sono presi l'incarico di valutare e risolvere nelle prossime settimane. Nel frattempo è attivo il nuovo servizio di segnalazioni a mezzo Whatsapp previsto sempre da Sistema Ambiente, da poter utilizzare per evidenziare le problematiche che riguardano per il ritiro dei rifiuti, scrivendo un messaggio al numero 333/6126757.