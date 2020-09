Confcommercio



Nuove tecniche per il commercio al dettaglio, iscrizioni aperte per cinque giornate formative

martedì, 1 settembre 2020, 13:17

Tecniche di vendita innovative, illustrate da docenti giovani e al passo con i tempi e le esigenze del commercio al dettaglio moderno. Questa in sintesi l’essenza delle 5 giornate formative in programma a partire dalla fine di settembre nelle sedi Confcommercio di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, lanciate da Federmoda ma aperte anche ad altre tipologie di commercio al dettaglio, in collaborazione con Ebitosc, ente bilaterale del terziario della Toscana. Il programma prevede lo svolgimento di corsi incentrati sulle più attuali tecniche di vendita, mirate a mettere a proprio agio il più possibile i clienti e in questo modo fidelizzarli.

Le lezioni saranno tenute dai docenti di Agf Group, azienda di comprovata fama che collabora già con Federmoda Confcommercio a livello nazionale e si svolgeranno di lunedì mattina dalle 9 alle 13 con il seguente calendario. Lunedì 28 settembre, corso di “Marketing sensoriale” a Castelnuovo Garfagnana; lunedì 5 ottobre, corso di “Vendita assistita in negozio” a Lucca; lunedì 12, corso di “Marketing sensoriale” a Lucca; lunedì 19, corso su come “Attirare clienti in negozio” a Lucca; lunedì 26, corso di “Vendita assistita in negozio” a Castelnuovo Garfagnana.

In particolare, il corso di marketing sensoriale illustrerà l’importanza del coinvolgimento di tutti e 5 i sensi nel processo di acquisto attraverso la scelta della musica, della luce e del profumo giusti, tanto per fare qualche esempio. Il corso di vendita assistita parlerà invece della importanza dell’assistenza al cliente durante un acquisto, con l’obiettivo di fidelizzarlo e regalargli una shopping experience. Il corso su come attirare clientela infine proporrà idee e metodi per aumentare l’afflusso di clientela nei propri punti vendita. Le lezioni come detto si svolgeranno in collaborazione con Ebitosc e per questa ragione l’iscrizione sarà gratuita per le aziende in pari col pagamento della quota all’Ente bilaterale.

“La nostra associazione – afferma Federico Lanza, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Lucca – è da sempre attenta a tutto quello che riguarda il settore della formazione a servizio del commercio. Un impegno, il nostro, che diventa ancora più importante in questa fase storica che vede il commercio stesso al centro di cambiamenti continui e in certi casi radicali, che portano gli imprenditori a dover stare sempre al passo con i tempi. Ecco dunque una offerta formativa da non perdere, grazie anche alla partecipazione di docenti giovani e preparati che fanno parte di un’azienda, la Agf Group, di comprovata capacità a livello nazionale”. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca (0583/47311 – info@confcommercio.lu.it).