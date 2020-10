Caffè Monica, la soddisfazione di Confcommercio per la sentenza del tribunale del riesame

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:13

Esprime grande preoccupazione Confcommercio Imprese per l'Italia-Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare l'ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, fra i suoi vari aspetti, è andato a introdurre nuove e pesanti restrizioni sull'attività dei pubblici esercizi

martedì, 13 ottobre 2020, 11:27

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Pietro Carli, storico commerciante lucchese e titolare a lungo di una delle gioiellerie più prestigiose del territorio

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:14

Prende il via ufficialmente giovedì 15 ottobre "Viva Lucca Viva", il nuovo progetto lanciato dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio con il patrocinio del Comune, che prevede la nascita di un circuito unico di clienti fra negozi, bar e ristoranti

martedì, 6 ottobre 2020, 10:05

Conferma alla guida del gruppo Terziario Donna Confcommercio Toscana per Grazia Casanova, che del gruppo è anche vicepresidente nazionale e presidente per le province di Lucca e Massa Carrara. Un rinnovo, questo, che testimonia la bontà dell'operato di Casanova in questi 5 anni alla guida del Terziario regionale

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:59

Confcommercio e Commissione Città di Lucca esprimono piena solidarietà alla titolare del negozio Gong di via San Paolino, vittima alcune notti fa di un atto di vandalismo ai danni della sua attività con la rottura di un vaso contenente una pianta, posizionato all'esterno dell'attività stessa

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:14

A seguito del blitz operato stamani in forze dalla polizia municipale di Lucca nei confronti del Bar Monica in corso Garibaldi, Confcommercio intende sottolineare alcune considerazioni in merito alle modalità dell'operazione