Confcommercio



"Rammarico per "Desco" annullato e un ringraziamento a Samuele Cosentino che lascia la commissione"

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:51

Esprime tutto il suo profondo rammarico Confcommercio, nell'apprendere la notizia dell'annullamento ufficiale dell'edizione 2020 de "Il Desco", a seguito dell'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha imposto pesanti restrizioni per frenare i contagi di coronavirus.



"Comprendiamo perfettamente la scelta della Camera di Commercio – si legge in una nota dell'associazione –, viste le tante incertezze normative e sanitarie di questo periodo, e la ringraziamo anzi per aver cercato fino all'ultimo di provare a salvare la manifestazione".



Di pari passo Confcommercio ringrazia Samuele Cosentino, suo rappresentante designato all'interno della Commissione Desco negli ultimi 3 anni, che in nome dell'alternanza ha deciso di concludere la propria esperienza all'interno di questa manifestazione.



"In questi ultimi anni – prosegue la nota dell'associazione – l'evento ha vissuto due delle sue edizioni più belle e ricche per numero di partecipanti e di espositori, oltre che per la capacità di ampliare i propri orizzonti e le sue collaborazioni con altre realtà del territorio. Ci riferiamo in particolar modo al 2018, l'anno dei record con oltre 41 mila presenze, oltre 70 espositori, oltre 80 eventi in calendario e con l'80% per cento del territorio nazionale rappresentato. Di questo ringraziamo tutti i componenti della Commissione Desco e in particolare Cosentino per l'impegno profuso, la professionalità dimostrata e il prezioso contribuito nel consolidare quanto di buono "Il Desco" già aveva costruito nell'arco della sua storia".