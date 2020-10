"Viva Lucca viva", parte il circuito di sconti 'incrociati' fra negozi, bar e ristoranti

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 6 ottobre 2020, 10:05

Conferma alla guida del gruppo Terziario Donna Confcommercio Toscana per Grazia Casanova, che del gruppo è anche vicepresidente nazionale e presidente per le province di Lucca e Massa Carrara. Un rinnovo, questo, che testimonia la bontà dell'operato di Casanova in questi 5 anni alla guida del Terziario regionale

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:59

Confcommercio e Commissione Città di Lucca esprimono piena solidarietà alla titolare del negozio Gong di via San Paolino, vittima alcune notti fa di un atto di vandalismo ai danni della sua attività con la rottura di un vaso contenente una pianta, posizionato all'esterno dell'attività stessa

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:14

A seguito del blitz operato stamani in forze dalla polizia municipale di Lucca nei confronti del Bar Monica in corso Garibaldi, Confcommercio intende sottolineare alcune considerazioni in merito alle modalità dell'operazione

martedì, 29 settembre 2020, 12:56

Creare un circuito unico di clienti fra negozi, bar e ristoranti, attraverso una serie di sconti "incrociati" che incoraggino i frequentatori di un'attività a recarsi negli altri per acquistare un paio di scarpe o una camicia, oppure pranzare o sorseggiare un drink. E' questa l'essenza di "Viva Lucca Viva"

martedì, 29 settembre 2020, 10:05

Importante serata, quella di lunedì, per il mondo di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: a Palazzo Sani, sede lucchese dell'associazione, è andata infatti in scena l'assemblea annuale dei soci, la prima sotto la presidenza di Rodolfo Pasquini

giovedì, 17 settembre 2020, 14:18

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, avvisa che è convocata per la sera di lunedi 28 settembre l'assemblea ordinaria dell'associazione