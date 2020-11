Confcommercio



Alessandro Gabriele confermato nella giunta nazionale di Fimaa Confcommercio

martedì, 3 novembre 2020, 10:55

Nuovo prestigioso risultato per il mondo di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: Alessandro Gabriele, già presidente interprovinciale e regionale di Fimaa, è stato confermato all'interno della giunta nazionale della federazione che racchiude gli agenti immobiliari del Sistema Confcommercio. Una grande soddisfazione e un motivo d'orgoglio, sia per l'associazione che per il diretto interessato, testimonianza del buon lavoro svolto da lui svolto nella giunta di cui fa parte dal 2015.



"Sono molto felice – afferma Gabriele – per quello che considero come un premio non solo individuale, ma di tutta la nostra associazione, per il lavoro svolto in questi anni. In una fase storica di enorme difficoltà per il settore immobiliare, sia a livello locale che nazionale, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi a servizio e tutela degli associati, fornendo assistenza sindacale e al tempo stesso formativa e informativa. Un percorso, questo, che intendiamo naturalmente portare avanti anche in futuro con impegno ancora maggiore".



A Gabriele vanno le congratulazioni del presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini.