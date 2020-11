"ConfRegalo", nuova app gratuita per acquisti natalizi nei piccoli negozi

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 30 novembre 2020, 12:29

Ci sono lo shopping on line e le potenzialità del web al centro del nuovo corso di formazione promosso da So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca Massa Carrara, in programma – in modalità on line – a partire da lunedì 11...

giovedì, 26 novembre 2020, 15:35

Un progetto, questo, promosso come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale e che quest'anno coinvolge non soltanto il centro storico, ma anche i quartieri di Borgo Giannotti, San Concordio e Arancio con un nuovo omaggio culturale

lunedì, 23 novembre 2020, 16:15

Il sindacato Filcams Cgil aveva criticato duramente lo sciopero fiscale annunciato da chi lavora e produce ricchezza, ma ha trovato il muro alzato dall'associazione al quale noi ci associamo volentieri

venerdì, 20 novembre 2020, 17:03

Un appello a tutti i cittadini e consumatori in vista del Natale: "La tua spesa può salvare una attività"

venerdì, 20 novembre 2020, 12:16

Confcommercio Toscana lancia lo sciopero fiscale per 50 mila imprese della nostra regione. E Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara si allinea, rilanciando con forza questo messaggio anche sui territorio di propria competenza

giovedì, 19 novembre 2020, 13:21

"L'ultimo comunicato di questi signori in cui si paventano "iniziative volte a boicottare gli acquisti natalizi in centro invitando a rivolgersi ai siti online dove si trova di tutto e di più" è semplicemente vergognoso"