Confcommercio



Le potenzialità della vendita online: nuovo corso formativo in quattro lezioni

lunedì, 30 novembre 2020, 12:29

Ci sono lo shopping on line e le potenzialità del web al centro del nuovo corso di formazione promosso da So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca Massa Carrara, in programma – in modalità on line – a partire da lunedì 11 gennaio.



Lezioni suddivise in 4 moduli, che gli interessati potranno acquistare anche singolarmente, ovvero sia senza l'obbligo di partecipare a tutte e 4 le lezioni. Questo il programma: 1) Facebook-Instagram-Whatsapp: come vendere su queste piattaforme e come si integrano tra loro; 2) La suite Google: Google Merchant Center & Google Shopping r Google My Business, inserimento prodotti e promozione, 3) Piattaforme per creare e-commerce in autonomia: Shopify e Wix; 4) Modalità di pagamento on line a confronto: paypal e stripe. Le lezioni come detto si svolgeranno di lunedì: per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio (referente Andrea Giammattei, 0583/47311 – giammatteiandrea@confcommercio.lu.it).



"Mai come in questo momento storico – spiegano la presidente provinciale e regionale di Terziario Donna Confcommercio Grazia Casanova e il presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Federico Lanza – c'è necessità per tutti gli imprenditori di farsi trovare pronti di fronte a un mercato in continua evoluzione e costretto a fare i conti anche con le pesanti restrizioni legate alle misure anti contagio covid. Come dimostrano anche le chiusure al pubblico imposte in queste ultime settimane di zona rossa, dunque, diventa più che mai fondamentale per un imprenditore saper ampliare il proprio raggio d'azione non solo attraverso la cosiddetta vendita tradizionale, cioè col cliente fisicamente di fronte, ma anche tramite quella on line. Per questa ragione riteniamo che un corso come questo rappresenti una opportunità da cogliere per ampliare le proprie conoscenze su un mondo – quello della rete – dalle grandi potenzialità".