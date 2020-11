Confcommercio



Sospesa "Viva Lucca Viva". Pomini: "Appena superata l'emergenza ripartiremo"

lunedì, 2 novembre 2020, 12:38

Il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio comunica di aver deciso di sospendere la sua iniziativa promozionale "Viva Lucca Viva", incentrata sullo scambio "incrociato" di sconti fra negozi tradizionali, bar e ristoranti. L'iniziativa, voluta dal Ccn per favorire l'afflusso di persone alla città e fidelizzarle alle attività aderenti, è stata sospesa – e non annullata – a tempo indeterminato, alla luce delle recenti e continue restrizioni imposte dal Governo per contrastare la crescita dei contagi di coronavirus.



"Non appena l'emergenza sarà superata – spiega il presidente del Ccn Matteo Pomini -, ripartiremo subito con il progetto "Viva Lucca Viva", convinti della sua bontà e della sua capacità di generare comunque un flusso di persone importanti per i nostri negozi e i nostri locali, come riscontrato già in questi giorni in diverse attività. L'iniziativa, ci tengo a ribadirlo, è dunque sospesa e non annullata, in attesa di tempi più idonei. Ci tengo comunque a ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato e collaborano alla riuscita del progetto: dai colleghi commercianti, fino agli sponsor".