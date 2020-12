Doppio lutto per il commercio lucchese: Confcommercio piange Raffaello Paoli e Manuela D'Angina

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:17

E' entrato nel vivo durante il week-end appena trascorso "Regalo sospeso - doniamo un sorriso", l'iniziativa lanciata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio assieme alla Caritas di Lucca e pensata per aiutare i bambini le cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà economica

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:58

E' in pieno svolgimento nei negozi di Lucca "Regalo sospeso - doniamo un sorriso", l'iniziativa lanciata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio assieme alla Caritas di Lucca

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:41

E' una crisi identitaria, fatta di fragilità e di paure. Non solo economica. E' quanto emerso nella videoconferenza di stamani in occasione della presentazione del nuovo progetto targato Confcommercio e associazione consulenza per la famiglia

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:17

A seguito dei recenti provvedimenti adottati dal comune di Lucca in materia di tributi, Confcommercio esprime le proprie valutazioni al riguardo

martedì, 15 dicembre 2020, 13:04

Il consiglio direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia-Province di Lucca e Massa Carrara ha recepito e approvato all'unanimità la proposta della giunta di conferire ad Ademaro Cordoni la carica di presidente onorario dell'associazione

sabato, 12 dicembre 2020, 15:20

Esprime grande rabbia oltre che enorme delusione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la decisione del Governo di mantenere la Toscana fra le regioni classificate come "zona arancione" dal punto di vista del rischio di contagi covid