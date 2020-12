Parte l'iniziativa "Regalo Sospeso", per donare un sorriso a persone in difficoltà

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 1 dicembre 2020, 12:56

Esprime forte contrarietà Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare l'operato del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani in merito alla gestione di questa fase di cosiddetta "zona rossa"

lunedì, 30 novembre 2020, 13:02

Si chiama "ConfRegalo" ed è la nuova app gratuita lanciata da Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Confcommercio Valle d'Aosta, con lo scopo di dare visibilità alle aziende del territorio per aiutarle in questo momento di crisi economica generale

lunedì, 30 novembre 2020, 12:29

Ci sono lo shopping on line e le potenzialità del web al centro del nuovo corso di formazione promosso da So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca Massa Carrara, in programma – in modalità on line – a partire da lunedì 11...

giovedì, 26 novembre 2020, 15:35

Un progetto, questo, promosso come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale e che quest'anno coinvolge non soltanto il centro storico, ma anche i quartieri di Borgo Giannotti, San Concordio e Arancio con un nuovo omaggio culturale

lunedì, 23 novembre 2020, 16:15

Il sindacato Filcams Cgil aveva criticato duramente lo sciopero fiscale annunciato da chi lavora e produce ricchezza, ma ha trovato il muro alzato dall'associazione al quale noi ci associamo volentieri

venerdì, 20 novembre 2020, 17:03

Un appello a tutti i cittadini e consumatori in vista del Natale: "La tua spesa può salvare una attività"