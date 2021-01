Confcommercio



Confcommercio: "Partono i saldi e i negozi di Lucca attendono i loro clienti"

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:20

Prendono il via come noto domani (sabato 30 gennaio) in tutta la Toscana i saldi invernali 2021, posticipati quest'anno di qualche settimana rispetto al solito a causa delle ricadute provocate dall'emergenza sanitaria.



Confcommercio, assieme al sindacato Federmoda, al Centro commerciale Città di Lucca e alla Commissione Città di Lucca, coglie l'occasione per fare alcune riflessioni al riguardo: "Già nelle ultime settimane – si legge in una nota congiunta dell'associazione e dei suoi organismi – i negozi hanno praticato prezzi vantaggiosi ai propri clienti con le vendite promozionali. Ma l'avvio dei saldi rappresenta una ulteriore opportunità per i consumatori, con i prezzi rimodulati ancor di più verso il basso. Per questa ragione invitiamo tutti a recarsi nei negozi del nostro territorio per cogliere questa opportunità, per apprezzare l'accoglienza, la cortesia e la professionalità dei nostri imprenditori e la qualità dei prodotti in vendita, approfittando al tempo stesso di diverse situazioni favorevoli".



"In primo luogo – aggiunge la nota -, il fatto che la Toscana sia al momento catalogata come "zona gialla" di rischio covid, il che consente spostamenti non solo all'interno di un comune, ma dell'intera regione. L'invito a visitare i nostri negozi non è rivolto dunque soltanto ai lucchesi, ma anche ai consumatori delle città vicine. In secondo luogo, la gratuità pomeridiana dei parcheggi a stallo blu concessa dal Comune a partire da lunedì 1 febbraio e fino al 31 marzo. Misura, questa, richiesta da Confcommercio assieme alla Commissione e al Ccn e che avrà effetto ogni giorno dal lunedì al venerdì – escluso dunque il fine settimana – dalle 17 alle 20, e che consentirà dunque di spalmare i flussi di persone anche lungo l'arco della settimana".



"La speranza – conclude la nota – è che questo periodo di saldi possa rappresentare una opportunità preziosa per tutti, commercianti e consumatori".