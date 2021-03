Confcommercio



"Salute per tutti", raccolta di fondi promossa dalla 50&Più per aiutare cinque persone del Burkina Faso con gravi problemi di salute

lunedì, 8 marzo 2021, 13:07

50 & Più Lucca rinnova in questo periodo di difficile emergenza sanitaria mondiale il suo impegno nell'organizzazione di iniziative di beneficenza internazionali di carattere sociale e umanitario.

"Ci sono Paesi - si legge in una nota dell'associazione, che fa parte del Sistema Confcommercio - dove l'emergenza sanitaria è continua, anche da molto prima dell'avvento dell'ultima pandemia globale. Uno di questi è il Burkina Faso, Paese africano dove non esiste un servizio sanitario pubblico e per ogni persona l'arrivo di una malattia che ha bisogno di cure ospedaliere, anche semplici, significa nella migliore delle ipotesi mettere sul lastrico l'intera famiglia per potersi curare. Negli anni scorsi 50 & Più di Lucca ha portato a compimento campagne di raccolte fondi che grazie all'intervento medico e logistico in loco della dottoressa Mariella Felici hanno reso possibile l'esistenza di due pozzi per la raccolta dell'acqua di vitale importanza per i villaggi di Tougouri nella provincia di Sanmatenga. Adesso ecco "Salute per tutti", una nuova campagna di raccolta fondi che vede come testimonial la dottoressa Felici e la scrittrice locale Clémentine Talatou Pacmogda, incentrata sull'aiuto a 5 persone gravemente malate, che necessitano di cure di cui ad oggi non sono in grado di farsi carico".

"Se non possiamo cambiare le leggi di un Paese – prosegue la nota - avremo la possibilità di dare un nostro piccolo contributo per portare un raggio di sole che illuminerà le vite non solo di cinque persone ma di tutte le loro grandi famiglie. 50 & Più Lucca ha scelto di dare il suo contributo per sostenere il diritto alla cura di tutti gli esseri umani dove la sanità pubblica è una meta irraggiungibile. "Salute per tutti" è una raccolta fondi che nasce per salvare la vita di cinque persone e delle loro famiglie".

Per contribuire all'iniziativa è possibile fare una donazione al conto corrente IT19Q0306913726100000000500

Intestato a 50&Più Università Lucca

Causale: Salute per tutti

Guarda il video di presentazione di "Salute per Tutti" ai seguenti link:

Facebook:

https://www.facebook.com/50epiuniversitalucca/videos/436700470998651

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=UyZQuuYPoEI

E' possibile anche contattare la coordinatrice di 50 & Più Università, professoressa Rosa Conte, al 347/6018079. Fra tre mesi 50 & Più raccoglierà testimonianze dirette sulle cure e l'assistenza medica che riceveranno queste cinque persone grazie ai fondi raccolti e su come sarà migliorata la vita di queste cinque famiglie e tornerà a riunirsi in diretta per condividerle in una conferenza sulla pagina Facebook "50&Più Università di Lucca", con ospiti le due testimonial dell'iniziativa.