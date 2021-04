Confcommercio



Benedetti raddoppia: "Pasquini dovrebbe dimettersi"

sabato, 17 aprile 2021, 11:01

Benedetto Stefano non ci sta a passare per uno che dice cose non vere e, così, dopo aver letto la risposta del presidente Confcommercio Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, ribatte e... raddoppia. "Io ho detto il vero - spiega - a Firenze ci sono due persone che possono dichiarare quello che ho specificato nella intervista a proposito di chi avrebbe dovuto parlare alla manifestazione e di come sono andati i fatti. Uno che dice quello che ha scritto Pasquini dovrebbe dimettersi. Io sto valutando seriamente la possibilità di rivolgermi ad un avvocato per tutelare la mia dignità. Non mi piace come si stanno svolgendo le cose all'interno dell'associazione e io non posso fare altro che ribadire tutto quello che ho già dichiarato".

E' evidente che lo strappo tra l'ex presidente di Fipe Confcommercio e l'attuale vertice di palazzo Sani è non ricucibile. Lo scontro è aperto e ha radici più o meno recenti.

Pasquini non ha gradito le esternazioni di Stefani anche a proposito della ex manifattura tabacchi e lo ha spiegato bene nel suo intervento, ma Stefano su questo tema si riserva di intervenire con nuovi elementi a suffragio delle proprie considerazioni. Di sicuro il ristoratore di San Lorenzo a Vaccoli non era d'accordo sulla valutazione del progetto Coima-Fondazione Crl positivamente giudicato da Confcommercio.

Aldo Grandi