Aspiranti modelle e modelli, al via un innovativo corso di formazione per creare nuovi professionisti del settore

martedì, 4 maggio 2021, 13:58

Esprime soddisfazione il sistema Confcommercio, per la decisione del Comune di Lucca di ampliare in via straordinaria il suolo pubblico per i locali, in questa fase in cui la loro attività è consentita soltanto in spazi aperti, permettendo così di poter lavorare anche a bar e ristoranti che ne siano...

giovedì, 29 aprile 2021, 15:57

E’ questa l’essenza della campagna mediatica lanciata congiuntamente da Confcommercio e Confesercenti, attraverso i rispettivi sindacati dei pubblici esercizi Fipe e Fiepet, all’insegna del motto “Aperti per non chiudere più”, in concomitanza con il primo maggio, festa internazionale del lavoro

giovedì, 29 aprile 2021, 13:02

Confcommercio ha letto con grande attenzione le prese di posizione espresse da numerosi ambulanti, apparse oggi sulla stampa, con le quali chiedono in sostanza il ritorno in centro storico del mercato bisettimanale con sede attualmente all'interno del piazzale Don Baroni, nell'area delle Tagliate

martedì, 27 aprile 2021, 14:17

Confcommercio scrive all'amministrazione e chiede un incontro per affrontare da subito la questione

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:54

E’ una stroncatura netta e senza appello quella di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e del suo sindacato Fipe ristoratori, in merito alla bozza del decreto che il donsiglio dei ministri dovrebbe licenziare oggi e che riguarda il cosiddetto piano delle riaperture

martedì, 20 aprile 2021, 14:30

Questo il commento di Confcommercio, all'indomani dell'incontro fra l'amministrazione comunale di Lucca e gli operatori dello storico mercato che si svolge il terzo week-end di ogni mese