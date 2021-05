Lavori a San Concordio, il CCN al Comune: "Importante fare presto"

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 18 maggio 2021, 14:29

Sabato 22 maggio alle 15 l'open day a Palazzo Sani: parla la docente, ex modella e titolare di una agenzia con 23 anni di esperienza che ha lanciato molti volti fra i quali l'attrice Chiara Paoli

martedì, 11 maggio 2021, 13:17

Confcommercio ha letto con grande attenzione il resoconto della seduta congiunta delle commissioni urbanistica e politiche formative del comune di Lucca, apparso sugli organi di stampa, che ha affrontato il tema del progetto che prevede la realizzazione di una nuova arena per eventi a cielo aperto nell'area della ex Cavallerizza

lunedì, 10 maggio 2021, 14:39

Un nuovo corso per aspiranti modelle e modelli, mirato ad avviare ragazzi e ragazze verso questo mondo e farli diventare professionisti del settore

martedì, 4 maggio 2021, 13:58

Esprime soddisfazione il sistema Confcommercio, per la decisione del Comune di Lucca di ampliare in via straordinaria il suolo pubblico per i locali, in questa fase in cui la loro attività è consentita soltanto in spazi aperti, permettendo così di poter lavorare anche a bar e ristoranti che ne siano...

giovedì, 29 aprile 2021, 15:57

E’ questa l’essenza della campagna mediatica lanciata congiuntamente da Confcommercio e Confesercenti, attraverso i rispettivi sindacati dei pubblici esercizi Fipe e Fiepet, all’insegna del motto “Aperti per non chiudere più”, in concomitanza con il primo maggio, festa internazionale del lavoro

giovedì, 29 aprile 2021, 13:02

Confcommercio ha letto con grande attenzione le prese di posizione espresse da numerosi ambulanti, apparse oggi sulla stampa, con le quali chiedono in sostanza il ritorno in centro storico del mercato bisettimanale con sede attualmente all'interno del piazzale Don Baroni, nell'area delle Tagliate