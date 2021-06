Confcommercio



Al via le visite guidate "Le notti lucchesi in giro per la città"

lunedì, 21 giugno 2021, 13:06

di chiara grassini

"Le notti lucchesi in giro per la città" è l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con il comune di Lucca, Lucca Info & Guide e centro commerciale di Lucca.

Si tratta di visite guidate gratuite a partire dal primo luglio di ogni giovedi fino al 26 agosto. Sono 18 gli appuntamenti complessivi per nove serate e con prenotazione obbligatoria. Tra essi, come ha evidenziato Maria Curto, referente di Lucca Info & Guide, la visita alla torre Guinigi al tramonto o alla Biennale, la manifestazione dedicata alla carta."La prima passeggiata sarà alle 18 e la seconda alle 21 per una durata di un'ora e trenta - ha spiegato - In questo modo il visitatore potrà godere della città sia prima che dopo cena".I posti disponibili sono 25 ma nel caso in cui il gruppo dovesse raggiungere un numero maggiore di partecipanti, le guide formeranno piccoli gruppetti.

Perché questa iniziativa che rispetto alle edizioni passate presenta nuovi itinerari?La risposta l'ha data la direttrice di Confcommercio, nonché Sara Giovannini.

"Poniamo l'attenzione sia sull'aspetto culturale che commerciale del centro storico - ha commentato - Dal punto di vista turistico è una maniera per valorizzare il centro storico e far conoscere meglio le bellezze cittadine".Sulla stessa linea anche l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, che è intervenuto insieme a Chiara Martini, assessore al commercio.Ragghianti ha definito l'evento come "un percorso da far scoprire ai lucchesi e ai turisti che visitano Lucca". Mentre Matteo Pomini, presidente del Ccn, ha sottolineato che "Le notti in giro per la città" si svolgeranno in concomitanza con l'inizio dei saldi estivi.Per maggiori informazioni basta consultare il sito www.confcommerciolums.it, chiamare 3491332450/ 3407806967 tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 o scrivere a mary.curto1958@gmail.com