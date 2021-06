Saldi estivi al via il 3 luglio, Lanza (Federmoda) spiega la scelta della Regione

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 1 giugno 2021, 15:18

Sarà possibile pranzare e cenare anche all'interno dei locali, dato che è stato cancellato il limite delle 18. Nelle zone gialle come la Toscana, rimane però l'obbligo di legge delle 4 persone al massimo per tavolo, a meno che queste non siano conviventi

martedì, 25 maggio 2021, 19:33

Luca Floridia, presidente del Centro commerciale naturale di San Concordio sostenuto da Confcommercio e membro della Commissione Città di Lucca come rappresentante di zona, analizza una situazione che si sta facendo sempre più delicata giorno dopo giorno

martedì, 18 maggio 2021, 14:29

Sabato 22 maggio alle 15 l'open day a Palazzo Sani: parla la docente, ex modella e titolare di una agenzia con 23 anni di esperienza che ha lanciato molti volti fra i quali l'attrice Chiara Paoli

martedì, 11 maggio 2021, 13:17

Confcommercio ha letto con grande attenzione il resoconto della seduta congiunta delle commissioni urbanistica e politiche formative del comune di Lucca, apparso sugli organi di stampa, che ha affrontato il tema del progetto che prevede la realizzazione di una nuova arena per eventi a cielo aperto nell'area della ex Cavallerizza

lunedì, 10 maggio 2021, 14:39

Un nuovo corso per aspiranti modelle e modelli, mirato ad avviare ragazzi e ragazze verso questo mondo e farli diventare professionisti del settore

martedì, 4 maggio 2021, 13:58

Esprime soddisfazione il sistema Confcommercio, per la decisione del Comune di Lucca di ampliare in via straordinaria il suolo pubblico per i locali, in questa fase in cui la loro attività è consentita soltanto in spazi aperti, permettendo così di poter lavorare anche a bar e ristoranti che ne siano...