Grazia Casanova confermata presidente del gruppo terziario donna

lunedì, 5 luglio 2021, 18:21

Confcommercio: "Occasione da non perdere per lanciare una straordinaria ventata positiva a tutto il territorio lucchese"

venerdì, 2 luglio 2021, 12:08

Prendono il via domani in Toscana i saldi estivi. Un'occasione, questa, che offre lo spunto per alcune considerazioni a Federico Lanza, presidente interprovinciale di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara

martedì, 29 giugno 2021, 13:08

Serata da non perdere quella di dopo domani in centro storico, con il via al primo dei cinque appuntamenti con i "Giovedì di luglio" dedicati allo shopping sotto le stelle e la conseguente apertura dei negozi fino a tarda ora

giovedì, 24 giugno 2021, 14:07

Alla vigilia del primo weekend d'estate, la presidente provinciale di Fipe baristi Confcommercio Lucca Sandra Bianchi prende la parola per alcune considerazioni sulla questione della cosiddetta "movida" giovanile

lunedì, 21 giugno 2021, 13:06

"Le notti lucchesi in giro per la città" è l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con il comune di Lucca, Lucca Info & Guide e centro commerciale di Lucca

giovedì, 17 giugno 2021, 12:35

Torna anche quest'anno in centro storico a Lucca l'ormai classicissimo appuntamento con i "Giovedì di luglio", serate promosse dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio che prevedono l'apertura fino a tarda ora dei negozi e possibilità per tutti di farsi un bel giro in città ed effettuare i propri...