Confcommercio



Barman, agenti immobiliari, Haccp e sicurezza: quanti corsi in partenza

lunedì, 6 settembre 2021, 10:48

Con l'arrivo dell'autunno riprende in pieno l'attività di So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che propone diversi corsi in partenza nelle prossime settimane. Uno di questi è per aspiranti barman, che possono iscriversi a un corso di primo livello in programma all'interno di Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513 – Lucca), realizzato in collaborazione con Shaker Club. Il via alle lezioni è previsto il 4 ottobre: per maggiori info e iscrizioni Andrea Giammattei (giammatteiandrea@confcommercio.lu.it – 0583/473126). Il 27 settembre parte invece il corso per aspiranti agenti immobiliari intenzionati ad avvicinarsi a questa professione: le lezioni si svolgeranno in modalità on line. Per info e iscrizioni: Alessandro Scatena (scatenaalessandro@confcommercio.lu.it – 0583/473161). Sempre a settembre, ecco come ogni mese i corsi Haccp per addetto semplice e complesso e relativi aggiornamenti: si parte mercoledì 15. Anche qua, per info e iscrizioni è necessario contattare Alessandro Scatena. Diversi infine i corsi in programma nel settore sicurezza: si parte il 14 settembre con la formazione lavoratori, per passare il 22 all'antincendio e il 23 all'Rspp: per ciascuno di questi è previsto anche l'aggiornamento. Per info e iscrizioni: Sara Panattoni (panattonisara@confcommercio.lu.it – 0583/473131).