Confcommercio: "Canale Benassai, alla fine ha prevalso il buonsenso"

lunedì, 6 settembre 2021, 10:48

Con l'arrivo dell'autunno riprende in pieno l'attività di So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che propone diversi corsi in partenza nelle prossime settimane

giovedì, 2 settembre 2021, 11:33

Dopo il successo degli appuntamenti estivi a luglio ed agosto ecco che Confcommercio Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il Comune e la Giunchiglia guide turistiche, ha trovato l'accordo per prorogare le visite per un altro mese

giovedì, 19 agosto 2021, 13:39

Grande successo dell’iniziativa che così andrà avanti anche per tutto il mese di settembre con otto nuovi itinerari

lunedì, 9 agosto 2021, 16:53

"Negozianti categoria più colpita dall'attuale prescrizione della Soprintendenza, necessario un loro coinvolgimento"

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:39

La presidente Benedetti Stefanini: "Bene i tanti eventi di luglio, adesso avanti tutta con i nostri progetti per la ripartenza"

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:39

Prende la parola Luca Floridia, presidente del Centro commerciale naturale San Concordio di Confcommercio, in merito alla ormai ben nota questione della riapertura del canale Benassai