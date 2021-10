Confcommercio



'Lucca Comics' al via, Confcommercio: "Un segnale di speranza per tutta la città"

martedì, 26 ottobre 2021, 12:36

Confcommercio saluta con favore l'ormai imminente avvio dell'edizione 2021 di Lucca Comics & Games, contraddistinta dal ritorno in presenza dopo un 2020 giocoforza in modalità esclusivamente on line.



"Un evento – si legge in una nota dell'associazione – che rappresenta un forte segnale di speranza per l'intera città, oltre che un importante passo verso il ritorno ad una piena normalità. Siamo perfettamente consapevoli che quello di quest'anno non potrà essere un festival uguale a quelli a cui ci eravamo abituati nell'era pre – covid. Nessun "assalto" alla città, nessuna folla oceanica, restrizioni anti assembramento che restano in vigore, Al tempo stesso però siamo certi che quelli che ci aspettano saranno 4 giorni di festa per Lucca, oltre che una preziosa opportunità per tutte quelle attività commerciali che hanno sofferto a dismisura le gravissime ricadute economiche della pandemia. Ed è senz'altro di buon auspicio anche il recentissimo aumento del numero di biglietti messi in vendita, che consentirà ad altre 10 mila persone di partecipare ai Comics da venerdì a domenica".



"Con l'inizio dell'estate – chiude Confcommercio – gli eventi cittadini sono ripresi un po' alla volta, anche se con capienze ridotte. L'auspicio è che questo trend, che proseguirà adesso con i Comics, vada avanti senza soste e che il 2022 rappresenti l'anno del vero ritorno alla normalità, con la ripartenza anche di un'altra straordinaria manifestazione come il Lucca Summer Festival".