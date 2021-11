Confcommercio



Altopascio, un Natale ricco di eventi grazie al Centro commerciale naturale

sabato, 27 novembre 2021, 10:19

E' un Natale ricco di eventi quello che si appresta a vivere Altopascio, dove il locale Centro commerciale naturale di Confcommercio – presieduto da Federica Benedetti Stefanini – è a lavoro da settimane per allestire, in collaborazione con l'amministrazione comunale e numerose realtà del territorio un cartellone rivolto a tutti, ma in particolar modo alle famiglie.



"Il nostro obiettivo – dice la presidente del Ccn – non è solo di natura commerciale, ma anche sociale. Ci siamo dati l'obiettivo di lavorare affinché il nostro paese abbia e ritrovi una identità sempre più forte e uno spirito di unità che riteniamo necessario per il suo futuro". "Partendo da questo spunto – aggiunge Benedetti Stefanini -, ecco un calendario di iniziative natalizie aperto a tutti e soprattutto ai bambini e alle loro famiglie. Un programma che, lo dico con orgoglio, coinvolge e chiama in causa tutti i nostri colleghi commercianti e tutte le realtà associative di Altopascio, compresa la parrocchia. Fin da ora invitiamo dunque tutti a venire a trovarci nelle prossime settimane, perché sono certa che respireranno un bel clima fatto di calore umano e spirito di collaborazione".



Fra gli eventi clou, mercoledì 8 dicembre spazio ad una divertente caccia al tesoro in collaborazione con Christmas Tour e dedicata ai bambini che avrà come filo conduttore un immaginario villaggio degli elfi e vedrà i piccoli protagonisti girare all'interno dei negozi per cercare le varie tracce, con ogni commerciante che offrirà una propria interpretazione personale di questo villaggio. Domenica 12 invece spazio alla Banda Bassotti Street Band per le vie del paese, cui si aggiungerà uno spettacolo teatrale a cura di "Lovett e il lupo". Per conoscere il programma completo degli eventi è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram del Centro commerciale naturale Altopascio.