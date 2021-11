Confcommercio



Confcommercio: "Raccolta rifiuti in centro storico, gravi criticità"

mercoledì, 3 novembre 2021, 14:41

Prende posizione Confcommercio, in merito alla questione della raccolta dei rifiuti in centro storico.



"Negli ultimi mesi – si legge in una nota dell'associazione -, si sono svolti diversi confronti, quando telefonici quando di persona, con il Comune e con Sistema Ambiente. Circostanze, queste, che hanno visto Confcommercio farsi portavoce delle numerose segnalazioni pervenute dai propri associati, supportate da foto e video, mirate ad evidenziare le tante criticità riguardanti il servizio di raccolta".



"Scene – prosegue la nota – che vedono spesso, tanto per rimanere alla giornata di martedì, cumuli di rifiuti ai lati delle strade, in certi casi di tali dimensioni da rendere difficoltoso il transito stesso delle auto laddove la carreggiata sia più ristretta. Uno scenario, questo, che in certi casi si protrae sino a pomeriggio inoltrato, con gravi danni al decoro e all'immagine della città. Ricordiamo una volta di più come queste immagini siano notate e immortalate non solo dai lucchesi, ma anche dai turisti, che le "rimbalzano" poi sui social e nelle recensioni sui portali dedicati all'accoglienza e alla qualità dei servizi di una città".



"Insomma – chiude la nota - una situazione non più accettabile".