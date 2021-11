Confcommercio



Dante Pieroni entra a far parte della giunta nazionale di Federcartolai Confcommercio

giovedì, 18 novembre 2021, 14:28

Nuovo prestigioso incarico per Dante Pieroni, presidente del sindacato Federcartolai Confcommercio Lucca e Massa Carrara e componente della giunta interprovinciale dell'associazione. Nei giorni scorsi infatti Pieroni è stato chiamato a far parte della giunta nazionale di Federcartolai guidata dal presidente Medardo Montaguti, nel corso di una riunione tenutasi a Bologna alla presenza dell'intero consiglio direttivo, ricevendo la delega alle pubbliche relazioni.



"Ringrazio i colleghi – afferma Pieroni - per la fiducia che hanno riposto in me. Questo nuovo incarico mi onora e mi responsabilizza, ragion per cui sono pronto a mettere il massimo impegno in viste delle tante sfide che attendono la nostra categoria".



La nuova giunta resterà in carica per 5 anni. Dal presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini e dalla direttrice Sara Giovaninni le congratulazioni e i più sinceri auguri di un buon lavoro a Dante Pieroni.