Confcommercio



Mostra fotografica e letture ad alta voce per l'omaggio alla donna del mondo Confcommercio

lunedì, 22 novembre 2021, 13:43

Iniziativa domenica 28 novembre a Palazzo Sani a cura del Gruppo Terziario Donna

Una mostra fotografica e letture ad alta voce dedicate alla donna, in occasione delle iniziative collegate alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. E' questo l'evento in programma domenica 28 novembre alle 16 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca (via Fillungo, 121), a cura del gruppo provinciale di Terziario Donna Confcommercio presieduto da Grazia Casanova. Un evento che vuole essere un omaggio a tutte le donne e alla loro bellezza, attraverso una serie di scatti fotografici a cura di Fotoclub Lucchese Bfi cui si aggiungeranno letture ad alta voce a cura dell'associazione Laav. La volontà del Gruppo Terziario Donna è quello di – partendo da un tema di fondamentale importanza come quello della lotta alla violenza di genere – parlare della donna con accezione positiva, mettendone in luce le sue infinite qualità. La mostra fotografica verrà inaugurata domenica e resterà poi visitabile nel salone centrale di Palazzo Sani, ogni giorno, fino a mercoledì 8 dicembre.